男性ばかりでなく、女性のなかにも「オタク」と呼ばれる趣味をもつ人が増えたことで、カップルの付き合い方も多様化しているようです。男性にとって「オタク彼女」はどんな存在なのでしょうか？そこで今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『彼女がオタクでよかった！』と思うこと９パターン」をご紹介します。【１】コスプレ姿を二人きりで堪能できる「自分が見るのは最高。でもほかの男性には見せたくない