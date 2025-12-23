自動車学校に行ったとき、教官の指導方法に不満を持った経験はありませんか。教官にイラッとした瞬間について、広沢自動車学校（徳島市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【怒り】「は？」これが教習所の教官にイラッとした“瞬間”3選です！公式TikTokアカウントは「教習所あるある 教官にイラッとする時」というタイトルの動画を公開。この動画では、教官にイラッとする時として「いきなり補助ハンドルをされたと