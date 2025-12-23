ドイツ１部マインツが、日本代表ＭＦ佐野海舟（２４）の後釜として実弟でオランダ１部ＮＥＣナイメヘンのＭＦ佐野航大（２２）の獲得を検討していると、スポーツメディア「スカイ」が報じた。佐野は２０２４年夏にマインツ入りすると、持ち前のボール奪取力などを生かし、すぐさまポジションを確立すると、同クラブ２年目も活躍を続け、日本代表でも存在感を増しているいる。そのため他クラブからのターゲットになっており、契