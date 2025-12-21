全国高校駅伝男子全国高校駅伝が21日、たけびしスタジアム京都発着のコースで行われた。7区間42.195キロで争う男子の1区（10キロ）は、増子陽太（福島・学法石川）が28分20秒の日本人最高記録で区間賞。レース後のインタビューが、ファンの心を揺さぶった。増子が雨の都大路を激走した。ライバルの新妻遼己（兵庫・西脇工）を後半に突き放すと、28分20秒で区間賞を獲得。昨年、八千代松陰の鈴木琉胤（現早稲田大）がマークした