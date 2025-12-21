全国高校駅伝男子

全国高校駅伝が21日、たけびしスタジアム京都発着のコースで行われた。7区間42.195キロで争う男子の1区（10キロ）は、増子陽太（福島・学法石川）が28分20秒の日本人最高記録で区間賞。レース後のインタビューが、ファンの心を揺さぶった。

増子が雨の都大路を激走した。ライバルの新妻遼己（兵庫・西脇工）を後半に突き放すと、28分20秒で区間賞を獲得。昨年、八千代松陰の鈴木琉胤（現早稲田大）がマークした28分43秒の日本人最高記録を大幅に更新した。

レース後、NHKのインタビューで口からあふれたのは周囲への感謝だった。

「3年間通して苦しい時期は多くて。この駅伝も自分の中で心配な部分があって。本当にちょっと弱気なんですけど、『日本人最高出せるかな』『区間賞取れるかな』って不安な気持ちでいっぱいだったんですけど。支えてくださった友達、監督、家族、そして今遠く離れた友達も、一人一人が応援してくれるような気がして。そして、沿道からの応援もすごい大きくて、自分の力になって。たくさんの人たちに支えられてきた3年間。自分だけの力ではないですし、そういった方々のおかげなので、本当に今日は応援ありがとうございました」

増子の言葉はX上の駅伝ファンの心を揺さぶった。

「立派なインタビューだなぁ増子くん」

「増子くんのインタビューうるっときた」

「増子くん、なんてできた子なんだ」

「増子くん区間賞インタビューめちゃめちゃ謙虚でええ子すぎるやん」

「学法石川の増子くん、インタビューの受け答えが大谷翔平レベル」

学法石川はそのまま逃げ切り、大会記録となる2時間0分36秒で、初優勝。福島県勢初の快挙となった。



