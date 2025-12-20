12月17日にデイリー新潮が報じた、日本テレビ幹部らによる元TOKIOリーダー・城島茂への “直接謝罪” が拒否されたという報道は大きな話題となった。「12月9日、神奈川県横浜市内でおこなわれた『ザ！鉄腕！DASH!!』のロケ前に、日テレサイドが城島に “説明と謝罪をしたい” と打診するも、城島さんは『撮影に集中したい』と拒否。しかし、制作局幹部が番組プロデューサーをともなってロケ現場に現れ、城島さんに再度断られたと