12月17日にデイリー新潮が報じた、日本テレビ幹部らによる元TOKIOリーダー・城島茂への “直接謝罪” が拒否されたという報道は大きな話題となった。

「12月9日、神奈川県横浜市内でおこなわれた『ザ！鉄腕！DASH!!』のロケ前に、日テレサイドが城島に “説明と謝罪をしたい” と打診するも、城島さんは『撮影に集中したい』と拒否。しかし、制作局幹部が番組プロデューサーをともなってロケ現場に現れ、城島さんに再度断られたという内容でした。

翌日の12月10日、日テレは《城島さん、松岡さんに対する状況説明などを改めて確認いたしましたところ、弊社の対応がお二人のお気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております》と声明を発表。しかし、現在に至るまで直接謝罪には至ってない様子です」（芸能担当記者）

FLASH編集部は12月18日に日本テレビ放送網株式会社総務局広報に質問状を送付。新潮の報道は事実なのか、『ザ！鉄腕！DASH!!』は継続するのかなどを質問したところ、翌19日に返答が届いた。以下は、その全文となる。

「ご指摘の記事は、事実誤認に基づく内容が多く含まれており、大変遺憾に思っております。

本件に限らず、番組制作の詳細や出演者さまとの協議内容等については、守秘義務および信頼関係維持の観点などから公表しておりませんので、詳細は明らかにできませんが、事実に基づかない報道は厳に慎んでいただきたく存じます。

なお、『ザ！鉄腕！DASH!!』につきまして、番組終了の予定はございません」

日テレは、事実誤認を “遺憾に思っている” と強い憤りを表明した形だ。

「騒動の起点となった国分太一さんの “複数のコンプライアンス上の問題” について、日テレは関係者のプライバシー保護を理由に詳細を公表していません。そして、今回の回答でも、“守秘義務” により詳細は明かされませんでした。

会社として守らなければならないことがあるのは当然ですが、あまりに開示情報が少なすぎるがゆえ、ここまで批判が集まってしまったわけです。

視聴率低迷や元TOKIOメンバーとの確執で継続が危ぶまれている『鉄腕DASH』についても、終了の予定はないと明言しました。今後も従来どおりSTARTO ENTERTAINMENTのタレント出演で継続するのでしょう。そうなると、今後は松岡さんや城島さんの出演が少なくなるかもしれませんね。

いずれにせよ、TOKIOファンの日テレへの不信感を完全に拭うのは難しそうです」（前出・記者）

“事実に基づかない報道” を減らすには、“答え合わせ” するのがいちばんだがーー。