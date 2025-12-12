高市早苗首相の台湾発言に対して連日非難を続けている東京の「中華人民共和国駐日本国大使館」が１２日、Ｘ投稿で中国が日本への渡航自粛を求めた件は立て続けに地震が起こっているからだとの新たな中国側主張を記した。日本では、渡航自粛は事実上の経済制裁の一環との受け止めが多いが、大使館投稿では、中国外交部報道官の会見発言を引用し「すでに中国側が領事注意喚起で明確に指摘したように、日本では最近、地震が立て続