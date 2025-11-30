連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん ＼(^o^)／”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年11月は、人気店の移転＆姉妹店オープンのニュースが目立ちました。【カレーおじさん＼(^o^)／の今月のカレーとスパイス】2025年11月を振り返るすっかり寒くなってきました。インフルエンザの流行も早く、免疫力をしっかりとつけていきたい時期。免疫力を高めるにはバランス良くしっかり