人気店ばかり！ この秋、移転・姉妹店をオープンしたカレー＆スパイス料理店4選

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん ＼(^o^)／”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年11月は、人気店の移転＆姉妹店オープンのニュースが目立ちました。

【カレーおじさん＼(^o^)／の今月のカレーとスパイス】2025年11月を振り返る

すっかり寒くなってきました。インフルエンザの流行も早く、免疫力をしっかりとつけていきたい時期。免疫力を高めるにはバランス良くしっかりと食べてしっかりと寝ることが大事。カレーは肉も野菜も薬膳も兼ねた健康食。こんな時期にこそおすすめです。そんな11月もさまざまなカレーをご紹介しました。

神奈川関内の人気南インド料理店が激戦区神田にオープン惜しまれつつ閉店した秋葉原の老舗が東新宿に続きゴールデン街にもカレー激戦区・下北沢で人気だったスパイス料理のお店が六本木へ移転名古屋で僕が一番好きだったお店が名前を変えて渋谷区富ヶ谷へ移転

姉妹店が増えたり移転したりと、おいしいカレーやスパイス料理を食べられる機会が増えるのはうれしいこと。特に最終週でお知らせしたお店は僕が待ちに待ったお店であり、今年一番うれしかったカレーかもしれません。要チェックです！

【第1週のカレーとスパイス】遂にカレー厳選区にやってきた！ 横浜の百名店が南インドレストランを神田エリアにオープン「BODHISENA」

2025年10月1日にオープンした「BODHISENA」

「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」にも輝いた神奈川・関内の人気店「南インド料理店 ボーディセナ」が、都内のカレー激戦区神田エリアに2025年10月1日、姉妹店である「BODHISENA」をオープンしました。

店内はスタイリッシュな雰囲気

関内のお店はヴィンテージ感ある非常におしゃれな雰囲気なのですが、神田のお店は無機質でシンプル。ベクトルこそ違うもののやはり洗練されたおしゃれな雰囲気となっています。

「オニオンチーズドーサ」

まずは「オニオンチーズドーサ」（ハーフ）1,100円からスタート。前菜に程よいサイズ感のドーサ（南インドの甘くないクレープ）はパリッとした食感が印象的。チーズとオニオンの量も引き算のバランス感。これにサンバル（南インドの野菜カレー）をかけて食べると程よい塩梅となります。

「ボーディセナミールス」

看板メニューの「ボーディセナミールス」2,300円はサンバル、ラッサム、ポリヤル（野菜をココナッツやスパイスで炒めたもの）といったミールス定番のアイテムに日替わりのカレーがつく形。この日はチキンカレーとブリのカレー、ドライなタイプの海老カレーでした。

ラッサムはトマトの風味が強く印象的。チキンもブリもわかりやすいテイスト。特に鰤は魚のうまみがグレイビーに行き渡っていて良いです。海老は食感も良く、サンバルやラッサムと混ぜるとそれぞれのおいしさが増す設計。

ご飯はおかわり自由なのがうれしい！

ご飯はおかわり自由。小さめサイズのプーリ（南インドの揚げパン）が2つつくので食べ応えは十分。

「ビリヤニミールス」

ライスがビリヤニになった「ビリヤニミールス」2,500円という豪華なミールスもあります。ビリヤニは日替わりですがこの日のビリヤニはマトンでした。さらに食べ応えが得られます。

白米とビリヤニでの食べ比べも楽しみたい

シェフは関内本店にもいた方がこちらに移ってきた形。関内の味そのままというよりは、こちらのシェフの個性を出しているように感じました。

神田エリアは先述したようにカレー激戦区ではあるのですが南インド料理はまだまだ少数派。と言っても近年着実にその数を増やしてきており、神田エリアにも南インド料理ファンが増えていることがわかります。

最寄駅は小川町駅ですが大手町駅からも徒歩圏内。神田駅含めてどの駅からも少し離れてはいるのですが、どこからもアクセスできるとも言える場所。少し足を延ばしてその味を確かめに行ってみてください。

【第2週のカレーとスパイス】名店「ベンガル」仕込みのチキンカレーを新宿ゴールデン街で。昼営業のみの注目店がオープン

「カレー専門店 B ゴールデン街店」

＜店舗情報＞◆BODHISENA住所 : 東京都千代田区内神田1-11-2 楠本第19ビル 1FTEL : 050-5597-3748

秋葉原の名店として長年カレー好きに愛された「ベンガル」。昨年惜しまれつつ閉店したものの、今年「カレー専門店 B」に店名を変えて東新宿で復活を遂げことは本連載でもお知らせしました。

その際に近々ゴールデン街でもお店がスタートする予定と書いたとおり、2025年10月31日、新宿ゴールデン街に姉妹店がオープンしました。

2025年10月31日オープンを迎えた「カレー専門店 B ゴールデン街店」

場所は遊歩道からゴールデン街へ入ってすぐ。以前「東京コロンボ」があった場所と言えばカレーファンにはわかりやすいでしょうか。

営業は昼のみ

夜はバーなので昼のみの営業。間借りというわけではなく、こちらの店舗のオーナーが東新宿の本店の立ち上げにも深く関わった方で、空いている昼の時間を使ってゴールデン街でもカレー専門店Bのカレーを出そうということで営業するに至ったそうです。

メニューは「チキンカレー」一本勝負

カウンターのみの小さなお店ということもあり、メニューは「チキンカレー」1,400円のみ。

「チキンカレー」（ご飯少なめ）

程よくスパイシーでほのかにビターな通好みのテイストはまさに秋葉原ベンガルのカレー。チキンも大きめにカットしたものが存在感ある十分な量。

大きめカットのチキンがうれしい

卓上には福神漬け、玉ねぎのアチャール、ハラペーニョがあるのも東新宿の本店同様。

写真左から、ハラペーニョ、玉ねぎのアチャール、福神漬け

通常はライス220gほどの十分な量ですが今回はご飯少なめでオーダー。それでも満足度は高いです。

東新宿の本店で仕込んだカレーを毎日直送！

変わらぬおいしさでしたが、それもそのはず。東新宿の本店で仕込んだものを毎朝直送しているそうです。

ゴールデン街と言えばかつては間借りカレー店が多く集まり、間借りカレーの聖地として知られた場所ですが、コロナ禍により全店舗営業停止となったのをきっかけに間借りしていたカレー店は各地へ移転。その後コロナ禍が落ち着いた後には間借りカレー店は姿を消し、元々カレーを提供しているお店が少しあるだけとなっています。

オーナーは「ゴールデン街でカレーが盛り上がっていた頃を思い出して、またやってみようかなと思ったんです」と。

新宿ゴールデン街カレーの熱気が復活しますように

現在のゴールデン街は海外からの観光客も増え、日本のカレーのおいしさを知らしめるためにもまたカレーで盛り上がってほしいと個人的にも思っているのですが、今回カレー専門店Bが開店したのはゴールデン街カレーが再燃するきっかけともなり得ること。

東新宿のお店よりも繁華街に近く、人も多いゴールデン街で、老舗ベンガルの復活に気づいてくれる方が増えてくれたらと思います。

【第3週のカレーとスパイス】クラフトビール＆スパイス料理の人気店「風乗りメリー」が下北沢から六本木に移転オープン！



下北沢から六本木に移転した「風乗りメリー」

＜店舗情報＞◆カレー専門店B ゴールデン街店住所 : 東京都新宿区歌舞伎町1-1-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

カレー激戦区・下北沢で愛されたクラフトビールとスパイス料理のお店「風乗りメリー」がビル取り壊しに伴い、2025年9月11日、六本木に移転オープンしました。場所は六本木交差点からほど近いビルの地下。紫がかったピンクの看板も健在です。

ピンクパープルの看板が目印

階段を下りていくとカウンターメイン、別室にテーブル席という形の店内。

店内はカウンターがメイン

まずは「SOD」（270ml）1,180円で乾杯。

「SOD」

パイナップル、ライムといったフルーツにハバネロやコリアンダーなどのスパイスを掛け合わせたクラフトビール。飲みやすく、そして個性もある面白いビールです。

「AQ焼餃子 青唐辛子ソース」

「AQ焼餃子 青唐辛子ソース」880円は程よい酸味と爽やかな辛さのソースがかかった焼き餃子。大きめに包んだ餃子はビールと相性が抜群なのは言わずもがな。

「肉厚椎茸バターナンプラーグリル」

「肉厚椎茸バターナンプラーグリル」680円は文字通りのアテ。バターとナンプラーの相性の良さは個人的にももっと広く知られるべきと考えているのですが、それに気づいていたお店がここにもあったとは。文句なしのおいしさです。

「ごぼう痺辛揚げ」

「ごぼう痺辛揚げ」680円はネパールの山椒・ティムールが利いていて、フルーティな痺れを感じるこれまたお酒が進む逸品。

「焼仔羊〈チャーラム〉仔羊出汁蓮根ソース」

まだまだ行きますよ。こちらのお店は羊が自慢のお店。何しろメリーですから羊料理は外せません。というわけで「焼仔羊〈チャーラム〉仔羊出汁蓮根ソース」1,480円を。ローストラム的な料理なのですがソースにも羊の風味があり、羊で羊を食らう感じが羊好きにはたまりません。

「秋刀魚梅干カレー」

〆はもちろんカレー。この日は「秋刀魚梅干カレー」1,580円でした。梅干しは具材ではなくスパイスとして使用し、グレイビーに溶け込んでいる仕上がり。秋刀魚のうまみ、ほのかな苦み、そして梅干しの酸味が調和してこれぞ日本のスパイスカレーといった趣。ご飯はバスマティライスなので重くなく、色々と食べて飲んだ後でもペロリといけてしまいます。

「下北沢の頃は『うちはカレー屋じゃないから』と言ってたんですが、六本木に来てみたらカレーのお店があんまり無いもんで、これからはむしろカレーを押していきたいんですよ」とマスター。

その意向もあって、11月から土日カレーランチもスタート。さらに12月からは平日もカレーランチを営業予定とのことで、ますますカレーにも磨きがかかっていきそうな勢い。激戦区でも人気だった実力の高さですから六本木のカレーシーンも盛り上げていってくれることでしょう。

【第4週のカレーとスパイス】カレーおじさんの愛する名古屋の名店が東京へ移転！ 名シェフによるタンドール料理コースを堪能すべし「ナマステラージャヤ」

＜店舗情報＞◆風乗りメリー住所 : 東京都港区六本木5-1-5 加藤ビル B1FTEL : 090-8381-6761

僕が名古屋で一番好きだったお店が名前を変えて東京へ移転しました！ 2025年11月13日に渋谷区富ヶ谷でオープンした「ナマステラージャヤ」です。

2025年11月13日にオープンした「ナマステラージャヤ」

元々は名古屋市名東区で「カリーカグラ」としてスタート。その後、錦に移転し「スパイスカグラ」として営業していた際に、以前本連載でもご紹介したお店です。

その後さらに名古屋駅近くへ移転したもののコロナ禍があり、料理教室メインのスタイルに変え、名古屋エリアでスパイス料理の後進の育成もしていたシェフ。以前「いつか東京に店出したいんですよ」と語っていた通り、満を持して今回の東京進出となりました。

お店があるのはビルの4F

場所が少しわかりにくいですが、奥渋から代々木公園駅方面へ向けて続く通り沿い、新しいビルの4Fにあります。

店内の様子

しばらくは「タンドリーコース」8,800円のみ。夜営業の不定休なのでInstagramからお問い合わせくださいとのこと。何を食べてもおいしいのは間違いない名シェフですから、コースを堪能することにしました。

今回のお店はタンドール料理をメインにさまざまなスパイス料理でナチュラルワインを楽しんでほしいというコンセプトだそうで、ワインに詳しくない僕はワインもシェフのお任せでお願いしました。

「FREAKY ロゼ グラス」

まずはアミューズに合わせて「FREAKY ロゼ グラス」1,400円。無濾過でクセがありますが、それがインド料理と合うとのこと。

前菜3種

カジューマサラ（カシューナッツのスパイス和え）、パニプリライタ（パニプリと呼ばれるインドスナックにヨーグルトのサラダを入れたもの）、アルマサラ仕立てのスパイスポテサラの3品盛り合わせはそれぞれお酒が進むテイスト。ワイン単体で飲むよりも確かに料理に合わせた方がおいしく感じる絶妙なペアリングでした。

スパイス八寸

続いてスパイス八寸。写真左下から時計回りに、生牡蠣マサラ、きのこのスパイスクリーム煮、マスタード数の子、牡蠣のコンフィアチャール、ちりめん山椒、真ん中にムール貝のトムヤムという、すべてスパイスを使った料理。どれも絶品でベクトルが違うテイストなのでさらにお酒が進みます。

「タイハーブのタンカレー」

ワイン以外に何かあるか聞いてみると「タイハーブのタンカレー」800円がおすすめとのことで炭酸割りで。バイマックルーとレモングラスの香りがしっかりと出たタンカレー。爽やかで軽やかです。続いて出てきたのは漢方薬膳スープ。アミガサタケ、サナギタケ、玉竹、杏仁、棗、五指毛桃を使用した滋味深いスープ。高級中華のお店で出てくるような素晴らしい味です。

タンドリービーフ

メインはタンドリービーフ。何と松坂牛を使用。噛めば噛むほどにおいしさが口内に広がり、自然と笑顔になってしまう料理で多幸感を覚えました。

〆のビーフカレー

〆のカレーはその松坂牛のスジなどを使ったビーフカレー。カレー自体のレシピはカリーカグラの頃のものを元にしているとのことで、古参ファンの僕としては感涙もののおいしさ。思わずおかわりしてしまったほどです。

料理の内容は時期によって変わるそうですが、8,800円でもむしろ安いと思えるクオリティ。中華やタイ料理の知識もあるシェフなので、今後のメニュー展開も楽しみです。

テラススペース

テラス席もあり「ゆくゆくは外でタンドリーBBQコースをやったり、ランチにはカレーも出したいんですが、ワンオペなのでまずは夜のコースを丁寧に作って、人を雇えるように整えたいですね」とシェフ。どれもこれも素敵な未来。カレー好き、ワイン好きはもちろん、すべてのグルメにおすすめの、2025年大注目の新店舗です。ちなみにナマステラージャヤのラージャヤとは王国という意味だそうです。ナマステはあいさつの言葉であると同時にシェフの通称でもあります。最高においしい王国へ、皆さんも是非！

＜店舗情報＞◆ナマステラージャヤ住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-13 Ray Quon OKUSHIBU 4FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込

文：カレーおじさん、食べログマガジン編集部

撮影：カレーおじさん

The post 人気店ばかり！ この秋、移転・姉妹店をオープンしたカレー＆スパイス料理店4選 first appeared on 食べログマガジン.