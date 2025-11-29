ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京都の飲食店から火災、約50人の客は全員避難 映画「国宝」のロケ地… 国内の事件・事故 火事・火災 国宝（映画） 京都府 時事ニュース 読売新聞オンライン 京都の飲食店から火災、約50人の客は全員避難 映画「国宝」のロケ地付近 2025年11月29日 21時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 29日、京都市の飲食店から「1階から出火し、2階まで燃えている」と通報 出火当時、客が約50人いたが、全員避難し、けが人は確認されていない 現場は、京都五花街の一つ、先斗町の芸舞妓の舞踊公演が開かれる場所 記事を読む おすすめ記事 横浜ＦＭ、ホーム最終戦でクラブ初のシーズン総入場者数５０万人突破の可能性…来場者全員にはステッカーを配布 2025年11月28日 17時59分 吉村洋文知事、「県民スター栄誉賞」大阪府２位で３位のトップ俳優超えに「勝った？ いいんですか？」 2025年11月24日 20時25分 寺島しのぶ、大ヒット中の出演映画「国宝」を「まだ見ていない」と告白 理由にスタジオ驚きの声 2025年11月25日 13時43分 「明日香野だより」創業50周年記念特別号その2を配信 明日香野のトピックをまとめた広報誌 2025年11月27日 18時0分 12月の一押し和菓子をご案内！ 創業50周年の和菓子専科・明日香野 2025年11月28日 10時0分