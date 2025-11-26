11月25日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』が放送された。女優の釈由美子が、濡れ場シーンの撮影後に見舞われた衝撃的な体験を告白し、スタジオを驚かせた。【映像】心霊体験をし始めた19歳の釈由美子同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽し