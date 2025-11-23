°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡© ¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Ï¡Ö´·¤é¤·Áö¹Ô¡×¤¬É¬Í×¡ª11·î¤ËÆþ¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÅß¤é¤·¤¤Å·¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤ê¡¢ÀÑÀã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë´¨¸õ´üÍ½Êó¡Êº£Ç¯12·î¡ÁÍèÇ¯2·î¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ßÀãÎÌ¤ÏËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤«Â¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤Ï¥¢