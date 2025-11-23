¡ÈÅß¥¿¥¤¥ä¤Î¸ò´¹¡É¤¤¤Ä¤¹¤ë¡© ¡Ö½éÀã¤Î1¤«·îÁ°¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª °ìÂÎ¤Ê¤¼¡© Áá¤á¤Ë¥¿¥¤¥ä¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤ª¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡© ¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Ï¡Ö´·¤é¤·Áö¹Ô¡×¤¬É¬Í×¡ª
¡¡11·î¤ËÆþ¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÅß¤é¤·¤¤Å·¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤ê¡¢ÀÑÀã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë´¨¸õ´üÍ½Êó¡Êº£Ç¯12·î¡ÁÍèÇ¯2·î¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ßÀãÎÌ¤ÏËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤«Â¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤Ï¥¢¥¦¥È¡ª ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥ä¡×²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê22Ëç¡Ë¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡¸½ºß¤ÏÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤âº£¸åÀÑÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤À¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÅß¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¸ò´¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÄÅß¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡ÖÁú¡¦Àã¡¦·ëÉ¹¤Î½é½ªÆü¡×¤Î¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¡¢½éÀã¤ÎÌó1¤«·îÁ°¤Ë¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½é½ªÆü¤Ï²áµî30Ç¯¤Îµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀã¤¬½é¤á¤Æ¹ß¤ë»þ´ü¤äÀã¤Î¹ß¤ê½ª¤ï¤ê¤Î»þ´ü¡¢Áú¤¬½é¤á¤Æ¹ß¤ê¤ë»þ´ü¤Ê¤É¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¤Î¾ì¹ç¡¢Àã¤Î½éÆü¤Ï2026Ç¯1·î3Æü¡¢½ªÆü¤Ï3·î9Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢1·î¾å½Üº¢¤«¤éÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢3·î¾å½Üº¢¤Ë¹ß¤ê½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬¤º¤·¤â¤³¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤É¤ª¤ê¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åìµþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯12·î¾å½Üº¢¤Þ¤Ç¤ËÅß¥¿¥¤¥ä¤Ø¤Î¸ò´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ï½éÀã¤ÎÄ¾Á°¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤òÁá¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Åß¥¿¥¤¥ä¤Î¡Ö´·¤é¤·Áö¹Ô¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·ÉÊ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÇ½¤ò½½Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á»öÁ°¤Ë´·¤é¤·Áö¹Ô¤ò¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¤¯¤é¤¤´·¤é¤·Áö¹Ô¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Æ¥¿¥¤¥ä¤Ï¡ÖÁö¹ÔÂ®ÅÙ¤¬»þÂ®80km°Ê²¼¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥100km°Ê¾å¡×¡¢Åß¥¿¥¤¥ä¤Ï¡ÖÁö¹ÔÂ®ÅÙ¤¬»þÂ®60km°Ê²¼¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥200km°Ê¾å¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åß¥¿¥¤¥ä¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀÑÀã¡¦Åà·ëÏ©¤òÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÏ©ÌÌ¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Î»þ´ü¤òÁá¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ªÅ¹¤¬º®»¨¤·¤Ê¤¤¡¦¥¿¥¤¥ä¤Îºß¸ËÀÚ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¿Í¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê´õË¾¤¹¤ëÅß¥¿¥¤¥ä¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê½éÀã¤¬Áá¤¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»þ´ü¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Ç¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÅß¥¿¥¤¥ä¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åß¥¿¥¤¥ä¤¬ËàÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀãÆ»¤Ç¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ°õ¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤Åß¥¿¥¤¥ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹»þ¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤¼ê½ç¡¦ÊýË¡¤Çºî¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¸¥ã¥Ã¥¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¥¢¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¥¢¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼ÖÂÎ¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¤¬³°¤ì¤Æ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥¿¥¤¥ä¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËÃ¦Íî¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¼è¤êÉÕ¤±»þ¤Ë¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤òµ¬Äê¤Î¥È¥ë¥¯¡ÊÄù¤áÉÕ¤±¥È¥ë¥¯¡Ë¤ÇÄù¤á¤ë¤³¤È¡¢ÂÐ³ÑÀþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥Ã¥È¤ò½ç¡¹¤ËÄù¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½éÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1¤«·îÁ°¤ËÅß¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¹²¤Æ¤ºÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£