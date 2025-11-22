【ニューヨーク＝小林泰裕】２１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４９３・１５ドル高の４万６２４５・４１ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１２月に追加利下げを決めるとの観測から、一時８００ドル超値上がりした。ＦＲＢ高官が２１日の講演で、１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを決める可能性を示唆した。ホームセンター大手ホーム・デポやクレジットカード大