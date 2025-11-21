殿堂入り左腕ランディ・ジョンソン（62）の背番号51番が、2026年5月2日のロイヤルズ戦の試合前セレモニーで永久欠番となると、シアトル・マリナーズが20日（日本時間21日）に発表した。これにより、ジョンソンの背番号51は、今夏永久欠番となったイチローの51番と並ぶ特別な番号となる。マリナーズは今年6月、ジョンソンの51番を球団史上5つ目の永久欠番にすると発表していた。永久欠番はすでにケン・グリフィーJr.（24番）、