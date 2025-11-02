チーム4勝のうち3勝を挙げる大車輪の活躍【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を果たした。連投で3勝目を挙げてシリーズMVPに輝いた山本由伸投手について、同僚のタイラー・グラスノー投手は「物語のようだ。信じられないよ」と、その活躍に驚きを口にした。ドジャースが初戦を落