日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「謹呈」はなんて読む？2文字目があまり見慣れない「謹呈」という言葉。目上の人へ物を贈るときに使う言葉です。さて、なんと読むのでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「きんてい」でした！つ