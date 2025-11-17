女優の多部未華子（36）が17日、都内で主演するWOWOWドラマ「シャドウワーク」（23日スタート、日曜後10・00）の完成報告会に出席した。佐野広実氏による同名小説が原作。家庭内暴力（DV）に悩み、家庭から逃げ出した女性たちの交わりを描く本格ミステリー。DV被害者の妻という難役に「“本当にこんな目に遭っている方がいるのか”と、信じられない気持ちになった」と本音を吐露した。これまで幅広い役柄を演じてきた多部だ