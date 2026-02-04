グループとしての活動を終えるラストライブを春に控えている、嵐の二宮和也。そんな彼がXで投稿したあるつぶやきに賛否が巻き起こった。二宮は2月1日の夕方ごろ、Xを更新。突如《お昼からさっきまで家に多部未華子がいました》とつづり、女優の多部未華子が家に訪問していたことを明かしたのだ。「二宮さんと多部さんは、2007年に放送されたドラマ『山田太郎ものがたり』（TBS系）で共演し、そこから親交を深め、その後も『マ