16日、福岡県久留米市で、使わなくなったランドセルの無料受け渡しイベントが開かれました。16日、久留米市の久留米大学で開かれた「ランドセルランド」の会場には、使わなくなって寄付されたさまざまな色のランドセル、約100個が並びました。このイベントは、どの家庭も安心して通学できることなどを目指して学生が企画、運営しているもので今回で3回目です。小学校入学を控えた子どもなどが、並んだランドセルの中から、思い思い