11月20日（木）に全国の「イオン」「イオンスタイル」約240店舗（一部取り扱いのない店舗あり）のおもちゃ売場ファンシー＆雑貨コーナーと「イオンスタイルオンライン」にて、イオン限定「マイメロディ＆クロミペアマスコット」が発売される。マイメロディは、すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウ