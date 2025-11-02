「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）公開計量が２日、神戸ハーバーランドのスペースシアターで行われた。第１２試合で予定されていた６６キロ契約ＭＭＡ５分３回はヴガール・ケラモフ（３３）＝アゼルバイジャン＝の体調不良により中止となった。この日の朝、緊急で病院に搬送され、ウイルス性胃腸炎と診断され、ドクターストップとなった。対戦予定だった松嶋こよみ（３３）＝ＩＤＥＡ