10日のフィリーズ戦で代走出場…以降はここまで出番なしドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に2-6で敗れ、対戦成績が2勝2敗となった。韓国メディアは、ベンチ入りしながらしばらく出場機会のないキム・ヘソン内野手の現状を憂いている。27日（同28日）にはブルペン総動員で延長18回を戦ったが、キムの出番は訪れなかった。9番に座るパヘスがバッティングで苦しんでいる中で