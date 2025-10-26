2025年10月19日、YouTubeチャンネル「カネヤン /お庭のそうじ屋さん」がチャンネルを更新。空き家を覆い尽くしていた雑草を除草する様子を公開した。 【写真】怖いほど雑草に覆われていた空き家が見事に掃除されていく様子 「カネヤン /お庭のそうじ屋さん」は、雑草除去専門店「お庭のそうじ屋さん」代表のカネヤンが運営するチャンネル。生活の邪魔をする雑草による問題を、プロの技法で華麗に解決していく動画や、雑草に