2025年10月19日、YouTubeチャンネル「カネヤン /お庭のそうじ屋さん」がチャンネルを更新。空き家を覆い尽くしていた雑草を除草する様子を公開した。

【写真】怖いほど雑草に覆われていた空き家が見事に掃除されていく様子

「カネヤン /お庭のそうじ屋さん」は、雑草除去専門店「お庭のそうじ屋さん」代表のカネヤンが運営するチャンネル。生活の邪魔をする雑草による問題を、プロの技法で華麗に解決していく動画や、雑草に関する知識が得られる動画などをアップしており、2025年10月現在でチャンネル登録者数は4.29万人を超えている。

今回アップされた「【恐怖！】空き家の雑草、放置するとこうなる。」では、空き家をジャングルのように覆っている雑草をひとりで除草していくという。まずは状態のチェック。とにかく雑草のなかでも繁殖力の高い「クズ」が多く、いまにも雑草が家を覆い尽くそうとしており、見ているだけでも大変な作業になることが想像できる。雑草のなかに何があるかわからないため、不法投棄や害虫・害獣がいる可能性もある。そこでまずは除草剤を散布し、2週間ほど放置。すると青々と茂っていた雑草が枯れ、下の部分まで見える状態になっていた。

ここから草刈りをスタート。土地の形状や広さ、雑草の状態に合わせて様々な道具を駆使して除草していく。もちろん大変な作業なのだが、次々に雑草が消えていく様子は見ていて気持ちがいい。大量にあったクズのつるも、除草剤を使ったことで比較的楽に除去することができたようだ。さらに使っている道具や薬剤などの解説や、“最強雑草”であるクズの除草方法も紹介しており、自宅の管理にも活かせそうな内容になっていた。

こうして雑草を除去していくと、ビフォーではまったく見えなかった空き家が見えてきた。すっかりきれいになったアフター映像を見ながら、「空き家の雑草を放置すると害虫・害獣の住処になります。不法投棄や放火の原因にもなります。また、ジャングルになってしまうと空き家に入りづらくなって、管理が億劫になり、空き家の老朽化が進行してしまいます」「植木も病気になったら最終的に枯れて腐ってシロアリが発生。巨大化した植木がお隣に倒れて、損害賠償になる可能性もあります」と、雑草を放置するさまざまなリスクを語って動画を終えていた。

そんな同動画には「テキパキ説明して解り易く、最後サッパリで気持ちいい動画」「空き家じゃないけど、耳が痛い。草刈り頑張ります」「お手入れの重要性がよくわかりました。ジャングルになる前になんとかしないと」「素晴らしい」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）