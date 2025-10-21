10月27日よりU-NEXTにて独占配信される『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』の日本版キーアートが公開され、あわせて日本語吹き替えキャストが発表された。 参考：ペニー・ワイズの恐怖再び『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』予告編公開 本作は、スティーヴン・キング原作のホラー小説『IT』を基に、映画『IT／イット』2部作を手がけた