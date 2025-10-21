10月27日よりU-NEXTにて独占配信される『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』の日本版キーアートが公開され、あわせて日本語吹き替えキャストが発表された。

参考：ペニー・ワイズの恐怖再び 『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』予告編公開

本作は、スティーヴン・キング原作のホラー小説『IT』を基に、映画『IT／イット』2部作を手がけたアンディ＆バルバラ・ムスキエティが製作したドラマシリーズ。映画1作目に繋がる“前日譚”として、ペニーワイズ誕生の秘密に迫る。

本作の日本語吹き替え声優として、恐怖のピエロ・ペニーワイズ役を映画版に続き多田野曜平が続投。そしてペニーワイズが人間として現れる姿“ボブ・グレイ”役で、『鬼滅の刃』の我妻善逸役や『進撃の巨人』コニー・スプリンガー役などで知られる声優・下野紘が新たに参加する。

そのほか、リロイ・ハンロン役で星野貴紀、シャーロット・ハンロン役で白石涼子、ディック・ハロラン役で田村真、ショー司令役で中根徹、ハンク・グローガン役で神尾晋一郎、ポーリー・ルッソ役で藤井雄太が参加する。

また、11月7日から9日にかけて開催される山形国際ムービーフェスティバルにて、本作の字幕版第1話特別上映が実施されることが決定。ボブ・グレイ役の下野をゲストに迎え、作品の魅力やアフレコ秘話などを語るトークショーが実施される予定だ。（文＝リアルサウンド映画部）