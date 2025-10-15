インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月15日、クラウド型データベースサービス「IIJマネージドデータベースサービス」において、新たに「PostgreSQL」の提供を開始した。提供価格はPostgreSQL（2vCPU／6GB構成）の場合で月額77,000円から。○Oracle Database／Microsoft SQL Serverとあわせて3つから選択可能に同サービスでは「Oracle Database」「Microsoft SQL Server」の提供を行っており、それに「PostgreSQL」が追加され