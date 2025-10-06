¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û BREIMEN¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶ä²Ï / ¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥º¡×¤ò10·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥­¥ê¥ó¥¸¤Î¥«¥Ðー¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥º¡×¤¬10·î12Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ ¢£¡Ö¶ä²Ï¡×¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤ò¡È±§Ãè¤ÎÎ¹¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ðー º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢9·î22Æü¤«¤éSNS¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·îÁê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿Åê¹Æ¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Ï¼¡