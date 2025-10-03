今回は、さんざん暴言を吐いてきたモラハラ彼氏が、寝室で迫ってきてゾッとしたエピソードを紹介します。両親の悪口をさんざん言ってきたくせに…「同棲中の彼氏は、日頃から私をバカにするようなモラハラ発言が目立ちます。でも結婚したら変わるなと思い、婚約することに。で、ある日彼氏と実家に帰省し、両親と和やかに過ごしました。そして実家から帰る途中、車の中で、彼氏が『お前の親、だらしないな』『あんな家庭で育ったか