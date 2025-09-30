一軒の立ち寿司から始まり、2025年10月で42年目を迎えるスシローに、鮪の王様“本鮪”の中とろが税込120円〜で登場。さらに、店内での手巻きや漬けなど、ひと手間をかけたメニューも期間限定で楽しめます☆ スシロー「本鮪中とろ」ほか  期間：2025年10月1日（水）〜販売店舗：全国のスシロー※店舗によって価格が異なります※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽スシロー」で