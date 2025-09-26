100体以上の個性あふれるドラえもんが東京に大集結！世界5都市を巡ったドラえもん史上最大級の展覧会「100％ドラえもん＆フレンズ」が、日本初開催されることが決定した。☆「100％友達あつめすず」や他会場の展示の様子などをチェック！（写真10点）＞＞＞2026年3月27日（金）より、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会するドラえもん史上最大級のイベント「100％ドラえもん&フレンズ