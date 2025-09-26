みなさんは旦那さんと家事分担をしていますか？「ママスタセレクト」とママの交流掲示板「ママスタコミュニティ」が実施したアンケート調査「共働きの家事分担、割合はどのような感じ？」に、30,008人のママたちから回答が寄せられました。共働き家庭における家事の分担状況やママたちの声を通して、現代の家庭の家事事情を紐解きます。ママたちの回答は以下の通りです。ほぼ自分が担当：34.8％自分のほうが多め：24.8％共働きで