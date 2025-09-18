ニューストップ > 芸能ニュース > ゲームニュース > 「ファミチキあげあげ祭」で全国10カ所で食べ放題 9月27日・28日に実… イベント 宮崎県 新潟県 北海道 トレンド ゲームの話題 GAME Watch 「ファミチキあげあげ祭」で全国10カ所で食べ放題 9月27日・28日に実施 2025年9月18日 17時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ファミリマート史上初のファミチキ食べ放題企画が開催される 全国10カ所で9月27日・28日に実施され、制限時間は30分とのこと 参加は事前予約の先着制で、専用WEBサイトからの購入限定（1000円）となる 記事を読む おすすめ記事 「楽天ペイ」、愛知県一宮市が実施する「いちのみや秋のお買い物大作戦！楽天ペイで最大10％還元キャンペーン」に参加 2025年9月12日 13時30分 研ナオコ、人気芸能人からの“名前入り”大量差し入れ公開「気遣いが素敵」「ミセスグッズ写ってる？」と反響 2025年9月12日 20時8分 LayerX、「バクラク給与」の提供に向けて事前登録をスタート。事前登録で月額利用料が6ヶ月無料になるキャンペーンを実施 2025年9月17日 10時2分 人気アイドルグループ「iLiFE!」がバーチャル化し、スペシャルゲストとして出演決定！バーチャルアイドルフェス「Life Like a Live! 10」9月15日チケット発売！ 2025年9月12日 12時0分 「色気やっば」松島聡、色気あふれる浴衣姿披露！ 篠塚大輝・NOSUKEとの2ショットも公開「うちゅくちい」 2025年9月17日 15時5分