9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥­¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥­¥é¥Ã¥­¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¡ä¡ä¡äÉñÂæ°§»¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë±Ç²è¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ã¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¡ä¤Ë¡¢¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡Ù¤è¤ê¾¾²¬ÈþÎ¤¡¢¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡¢ÆîÛê°¦Çµ¡¢²Ö°æÈþ½Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¡¢º´ÁÒ°½²»¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î