口紅を選んだのに「思った色が出ない」と感じたことはありませんか？特に唇の赤みが強い方は、淡い色のリップをきれいに発色させるのが難しいもの。そんな悩みに応えて誕生したのが、ナリスアップから登場した「ヌードリップミューター」です。発売直後から人気を集め、わずか2か月で完売するほどの注目アイテム。唇の色味を整えながら、口紅本来の美しい発色を引き出してくれる心強い存在です♪ 赤み唇も淡色