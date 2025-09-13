歌手の美川憲一(79)が13日、自身のインスタグラムを更新。洞不全症候群と診断されたことを公表した。9月11日にペースメーカーを取り付ける手術を受け、現在は入院していると報告した。美川は「皆様へこの度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました。9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております」と明かした。そして「

