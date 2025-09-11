ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 山口で幼稚園バスがトラックと衝突し横転 園児5人含む7人搬送 国内の事件・事故 交通事故 山口県 時事ニュース 読売新聞オンライン 山口で幼稚園バスがトラックと衝突し横転 園児5人含む7人搬送 2025年9月11日 17時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日に山口市鋳銭司でトラックと幼稚園の送迎バスが衝突した バスは横転し、園児5人を含む7人が病院に搬送されたとのこと 山口県警の発表によると、現場は信号機のない丁字路交差点だという 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 まだ励ましてる？うつ病の家族に絶対やってはいけないNG対応 2025年9月11日 18時0分 「吐きそうになる」あのちゃんCMに“健康被害”の声止まらず！担当者「中止は考えていない」 2025年9月11日 21時0分 柴田淳「総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある？？」 2025年9月11日 20時22分