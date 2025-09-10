9日、カタール・ドーハで立ち上る煙（ロイター＝共同）【カイロ、ワシントン共同】イスラエル軍は9日、カタールの首都ドーハでイスラム組織ハマス幹部らを狙った空爆を実施した。ハマスによると、パレスチナ自治区ガザの停戦交渉で交渉団トップを務めるハイヤ氏の息子らメンバー5人が死亡した。米国が新たに提示した停戦案を協議中で、ハイヤ氏本人は生存していると主張している。ほかにカタール治安部隊要員1人も犠牲になった。