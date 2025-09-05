この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みりん(@needcgt)さんの出産を経験したママはきっと共感できる投稿です。産後は赤ちゃんと過ごす時間が増えて家にいる時間が長くなり、言葉を使ってのコミュニケーションがどうしても減ってしまうものですよね。みりんさんが投稿していたのはそんなママのあるある。産後のママの頭の中を明確に表現してくれたことで、モヤモヤした気持ちが晴れるはず