アスラテックは、ハルモニウムの制作する新型巨大六脚ロボット「ハルモニア・コンパス」（コンセプトモデル）を万博で展示する。身長は約2mで迫力満点。自律で動作することができて、人の旅をお供し、愛らしさも併せ持つ独特の魅力を感じるロボット。アスラテックのロボット制御システム「V-Sido」で制御されている。展示期間は2025年9月16日(火)〜9月28日(日)。●「ハルモニウム」と「ハルモニア・コンパス」ハルモニウムは、芝村