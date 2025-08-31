クラシエ「いち髪」から、秋の夜長にぴったりの数量限定アイテムが登場します。2025年10月3日（金）に発売される「月夜に輝く月下美人の香り」のシャンプー＆コンディショナーは、一晩だけ花を咲かせる神秘的な月下美人をモチーフにした特別な香り。乾燥でパサつきやすい髪も、和草のちからでしっとり艶やかにまとまり、優雅なひとときを演出してくれます。 いち髪「月下美人の香り」数量限定登場 2025年10