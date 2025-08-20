マンチェスター・ユナイテッドは、セビージャ所属のMFルシアン・アグメの獲得を狙っているようだ。『MUNDODEPORTIVO』が伝えた。同紙は「オールド・トラッフォードは、誰が救世主になるか明確に認識しているようだ」と、フランス人MF獲得にマンUが動いていることを報じている。契約解除金は4050万ユーロに設定されており、安くはない金額だ。アグメはカメルーンにルーツを持ち、ソショーやインテルの下部組織で育った23歳。昨季イ