■アップバンク 152円(+50円、+49.0％) ストップ高 ＡｐｐＢａｎｋ [東証Ｇ]がストップ高。18日午前10時30分ごろ、企業・教育機関向けのAIサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表した。東大発AIスタートアップの２ＷＩＮＳ（東京都文京区）、マーケティング支援などを手掛けるＰＬＡＮＡ（福岡市博多区）の2社とAIソリューションの開発を目的とした開発業務契約書を締結し、AI