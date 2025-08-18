60万km走った「AE86」が“新車同然”に蘇る2025年7月26日・27日に愛知県国際展示場（EXPO SKY AICHI）で行われたカスタムカーショー「オートメッセ in 愛知 2025」。NTP名古屋トヨペット（以下名古屋トヨペット）ブースではフルレストアしたトヨタ「スプリンタートレノ AE86型」が展示されていました。【画像】超カッコいい！ これが「復活したAE86」です！ 画像で見る（55枚）一体どのようなクルマで、レストアの仕上がりは