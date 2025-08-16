盛大な追悼セレモニーも完敗「とても残念だけど素晴らしい一日」■阪神 3ー0 巨人（16日・東京ドーム）巨人は16日、東京ドームで行われた阪神戦に0-3で完敗した。この日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれた特別な一戦となったが、投打が噛み合わない敗戦に、阿部慎之助監督は試合後に悔しさをにじませた。「とても残念でしたけど、素晴らしい一日になったかな」この日出場選手登録された先発の井上温大投手がいき