標識や看板、落書きなど街中にはさまざまな文字が溢れていますが、これらを検索可能にすると、一体何が明らかになるのかをビジュアルエッセイサイト・The Puddingのジャーナリスト兼エンジニアであるマット・ダニエルズ氏が実験しています。NYC’s Urban Textscapehttps://pudding.cool/2025/07/street-view/ダニエルズ氏が実験で使用したのは、ニューヨークの街中に存在するお店の看板や落書き、広告などの「文字」を検索できる検