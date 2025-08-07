8月に入り、旅行や帰省の予定が増えるシーズン。ですが、汗や暑さで着替えが増え、荷物がかさばることに悩む方も多いはず。特にインナーや下着は枚数を減らしづらく、選び方次第で快適さも大きく変わります。今回は、旅行時にインナーや下着の荷物を減らすコツと、機能性・快適性を両立したグンゼのおすすめアイテムを徹底紹介。軽量＆快適を叶えるインナー選びで、もっと身軽な旅支度を始めましょうϖ