現在放送中の朝ドラ『あんぱん』（NHK）。その中で作曲家・いずみたくをモデルにした人物“いせたくや”を、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の大森元貴が演じていることが話題になっている。『あんぱん』は漫画『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと、その妻・暢をモデルにした物語。いせたくやは作中の主人公・嵩と仕事上で深く関わっていくことになる重要な役どころだ。【写真】“薄化粧”で『あんぱん』に出演したミ